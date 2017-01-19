19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Tarihte Adana" sergisi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:30
"Tarihte Adana" sergisi
"Tarihte Adana" sergisi
- Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan:
- "Adana büyük bir kültür hazinesi"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi'nce Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla "Tarihte Adana" sergisi açıldı.
Sergi Adana Valisi Mahmut Çelikcan'ın da katıldığı törenle açıldı. Seramik, çini, kağıt rölyef, boncuk, gümüş, taş bebek, sırma, ebru, hat ve halı dokuma sanatından oluşan ve tamamı Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde kursiyerler tarafından el emeği göz nuru üretilen eserlerin sergisi büyük beğeni topladı.
Eski Adana fotoğraflarının da yer aldığı sergide vatandaşlara sıkma ayran ve yöresel ikramlarda bulunuldu.
Serginin açılışında konuşan Başkan Çelikcan, "Adana bereketli toprakları ve farklı zenginlikleri ile büyük bir kültür hazinesi. Şanlı tarihi nice destanlarla dolu Adana'mızın kültürel zenginliklerini hatırlatmak ve kültürevleri kursiyerlerimizin eserlerini vatandaşlarımızla buluşturmak için böyle bir etkinlik düşündük. Burada gördüğünüz bütün eserlerin tamamı kültürevleri kursiyerlerimizin çabası, emeği, göz nuru. Sergimizi dileyen vatandaşlarımız ücretsiz olarak bir hafta boyunca gezebilecek. Bütün Adanalı hemşerilerimizi bu güzel atmosferi yaşamaya davet ediyorum" dedi.
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte sergiye katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, İl Jandarma Komutanı, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Abdurahman Yeşiltaş, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Ramazan Çırak, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Ulu, ATB Başkanı Şahin Bilgiç, meclis üyeleri, halk eğitim müdürleri, muhtarlar ve davetlilere ürünler hakkında bilgi verdi.
(ADN-Y)

19.01.2017 15:34:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adana merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana Demirspor'da tek hedef 3 puan
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN
(Düzeltme) &quot;Tarihte Adana&quot; sergisi
YEREL

(DÜZELTME) "TARİHTE ADANA" SERGİSİ
Toroslar EDAŞ, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
YEREL

TOROSLAR EDAŞ, TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ LEVENTOĞLU'NU AĞIRLADI
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI
Şehidin adı ailesinin oturduğu sokağa verildi
YEREL

ŞEHİDİN ADI AİLESİNİN OTURDUĞU SOKAĞA VERİLDİ

Şehidin adı büyüdüğü sokakta yaşayacak
YEREL

ŞEHİDİN ADI BÜYÜDÜĞÜ SOKAKTA YAŞAYACAK
Adana'da kadının darbedilerek öldürülmesi davası
YEREL

ADANA'DA KADININ DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI
İnşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
YEREL

SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NDE TEMİZLİK
Adana'da cezaevindeki yangın
YEREL

ADANA'DA CEZAEVİNDEKİ YANGIN
Başkan Karalar'dan muhtarlara ziyaret
YEREL

BAŞKAN KARALAR'DAN MUHTARLARA ZİYARET
Engelli çocuklar Adana'da karla buluştu
YEREL

ENGELLİ ÇOCUKLAR ADANA'DA KARLA BULUŞTU
Eğitim Bir Sen'den &quot;yetimle kucaklaşma&quot; çağrısı
YEREL

EĞİTİM BİR SEN'DEN "YETİMLE KUCAKLAŞMA" ÇAĞRISI
&quot;Mevsimlik Gezici Tarımda Çocukların Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi&quot; konferansı
YEREL

"MEVSİMLİK GEZİCİ TARIMDA ÇOCUKLARIN YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ" KONFERANSI
Baraj gölünde çevre temizliği
YEREL

BARAJ GÖLÜNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Adana'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
&quot;Takımın ligde kalması için elimden geleni yapacağım&quot;
YEREL

"TAKIMIN LİGDE KALMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜNCELLEME - Adana'da cezaevinde yangın
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN
Adana'da cezaevinde yangın
YEREL

ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR TÜRKİYE KUPASI
&quot;Doğru ve coşkulu çalışıyoruz&quot;
YEREL

"DOĞRU VE COŞKULU ÇALIŞIYORUZ"