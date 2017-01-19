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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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'Çalgı Çengi İkimiz' filminin oyuncuları Forum Mersin'de hayranlarıyla buluştu

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:33
'Çalgı Çengi İkimiz' filminin oyuncuları Forum Mersin'de hayranlarıyla buluştu
'Çalgı Çengi İkimiz' filminin oyuncuları Forum Mersin'de hayranlarıyla buluştu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, gişede rekorlar kıran 'Çalgı Çengi İkimiz' filminin özel gösterimini gerçekleştirdi. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, izleyicilerle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Forum Mersin, gişe rekorları kıran 'Çalgı Çengi İkimiz' filmini özel gösterimle sanatseverlerle buluşturdu. Filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taş ve Burak Satıbol'u yakından görmek isteyen hayranları, saatler öncesinden Forum Mersin'deki yerlerini aldı.
Gala öncesi hayranlarıyla bir araya gelen oyuncular, Mersin'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, 'Çalgı Çengi İkimiz' filmi galaları arasında ilk kez bu kadar yoğun bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirttiler.
Hayranlarının sorularını yanıtlayan ve keyifli anlara imza atan oyuncular, gelen yoğun istek üzerine filmde seslendirdikleri şarkıyı da söylediler. Söyleşinin hemen ardından ünlü oyuncular galaya gelen konuklarla birlikte filmi izlediler.
(HSK-Y)

19.01.2017 15:36:34 TSI
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