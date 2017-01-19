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izre'de köy okullarına modern spor sahaları

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:33
izre'de köy okullarına modern spor sahaları
Cizre'de köy okullarına modern spor sahaları

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı ve GAP İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen 'Sportif Faaliyetlerle Gençlerin ve Çocukların Sosyal İçeriminin Sağlanması' projesi hayata geçti. Proje kapsamında köy okullarına modern oyun sahaları inşa edildi.
Cizre Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Proje Uygulama Birimi tarafından GAP İdaresine sunulan proje kabul edildi. Proje kapsamında Cizre'ye bağlı beş farklı köyde gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasına yönelik çok amaçlı spor sahaları inşa edildi. İnşa edilen spor sahalarında futbol, basketbol, voleybol, tenis sporlarına ait etkinliklerin kolaylıkla yapılabileceği şekilde tasarlandı. İlçeye bağlı beş köyde inşa edilen modern oyun sahaları ile ilgili değerlendirme yapan Kaymakam Ahmet Adanur, "Proje amacına çok hızlı bir şekilde ulaşıyor, bu sebeple hem proje ekibini hem de Ulaş köyü öğretmen ve öğrencilerini gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(AY-AKK-Y)

19.01.2017 15:38:21 TSI
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