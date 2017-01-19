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Belediye Başkanı Adanur, tarihi alanları ve esnafı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam Ahmet Adanur, ilçedeki tarihi alanları ve tarihi Cizre Çarşısı'nı ziyaret edip çarşı esnafının sorunlarını dinledi.

Tarihi Cizre Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur, tarihi Cizre Çarşısı'nda 'Sokak sağlıklaştırılması' projesini hayata geçireceklerini söyledi. Tarihi yapıların durumunu yerinde inceleyen Adanur, Mehmet Ağa Kasrı, Katip Yusuf Evi, Tarihi Cizre Çarşısı alanlarının restorasyon ve bakım çalışmaları için belediye teknik birim sorumlularına talimatlar verdi. Ziyaret sırasında esnaf ile sohbet edip çay içen Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

(AY-AKK-Y)



19.01.2017 15:39:06 TSI

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