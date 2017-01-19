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Eğitim Bir-Sen Umre organizasyonunu bu yılda devam ettirdi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda sendika üyesi ve yakınlarına Umre ziyareti için kutsal topraklara uğurladı.

Afyonkarahisar İstasyon Meydanında gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1'nolu Şube Başkanı Abdullah Çelik, düzenledikleri Umre organizasyonlarının gelenekselleştiğini, bu kutlu yolculuğa çıkan herkesin yapacağı ibadetlerin kabul ve makbul olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Umre yolcuları dualar eşliğinde kutsal topraklara gitmek üzere Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde kutsal topraklara erişecek olmanın mutluluğunun ve heyecanının yaşandığı gözlendi.

(GC-



19.01.2017 15:42:52 TSI

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