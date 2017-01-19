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SASKİ'den kanalizasyon çöp atmayın uyarısı



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SAKARYA (İHA) - SASKİ, kanalizasyon hatlarına tıkanmalara neden olacak malzemelerin atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kanalizasyonlara çöp atılmaması konusunda uyarısını yineledi. SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, "Kanalizasyon şebekelerinin amacı dışında kullanılarak atılan katı atıklar, hatlarda zaman zaman tıkanmalara ve şehrin arıtma sisteminin zarar görmesine sebep oluyor. Lavabolardan dökülen her damla yağ kanalizasyon sistemine ciddi zararlar veriyor. Tıkanan hatlar sebebiyle kanalizasyon taşmaları yaşanıyor. Kanalizasyon hatlarına tıkanmalara neden olacak malzemelerin atılmaması ve bu konuda hassas olunarak tıkanmaların önüne geçilebilir. Ana hatlarımız büyük ölçüde sorunsuz hizmet vermektedir. Kanalizasyon hatlarının periyodik bakımı ve temizliğine etap etap devam ediyoruz. Yüksek teknoloji kanal görüntüleme sistemleri ile sorunlu noktalar tespit edilerek yenileme ve iyileştirmeler yapılıyor. Ancak kanalizasyon hatlarımızın sorunsuz bir şekilde işlevini yerine getirmesi adına vatandaşlarımıza da bazı görevler düşüyor. Suda erimeyen ya da suyun akışını engelleyen, tuvalet kâğıdı, pet şişeler, kumaş parçaları, saç, kum, toprak parçaları gibi değişik atıkların yanında kullanılmış atık yağların kanalizasyona döküldüğünü görüyoruz. Hatta araba lastiği, giyim eşyaları, konserve kutularına dahi rastlayabiliyoruz. Atılan söz konusu malzemeler atık suyun akışını engellemekte ve belirli noktalarda neden olmaktadır. Kanalizasyon çöp değildir. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(RŞ-RFK-Y)



19.01.2017 15:57:04 TSI

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