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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, halkla iç içe

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:53
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, halkla iç içe
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, halkla iç içe

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, her fırsatta halkla iç içe olmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinlemeyi ve çözüm üretmeyi gelenek haline getiren Başkan Akdoğan, son olarak Paşakapı Caddesi esnafını ziyaret etti.
Gönül Kapısı Market'te Esnafla Buluştu
Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmesi amacıyla açılan Gönül Kapısı Market'te esnaf ve hayırsever vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, buradaki programının ardından Paşakapı Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.
Niğde Daha Modern Bir Kent Olacak
Niğde Belediyesi'nin yaptığı hizmetler ve bundan sonra hayata geçireceği projeleri Paşakapı esnafı ile paylaşan Başkan Akdoğan, Niğde'nin daha yaşanabilir ve modern bir kent haline gelebilmesi için tüm birimlerle gece-gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Niğde'de faaliyetini sürdüren hiçbir esnafın küçüklü büyüklü hiçbir sorununa kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Başkan Akdoğan, "Bir şehrin gelişmesinde, büyümesinde ve kalkınmasında esnaf ve sanatkarın büyük rolü vardır. Biz her fırsatta esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların talep ve isteklerini dinliyoruz, bu doğrultuda çözümler üretiyoruz. Bunun yanında esnafımız ve vatandaşımız her türlü sorununda, hiç çekinmeden belediyemize müracaat edebilir" dedi.
Vatandaşlardan Başkan Akdoğan'a Yoğun İlgi
Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, esnaf gezisi sırasında vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Akdoğan, onların da istek ve taleplerini dinliyor.
Esnaftan Teşekkür
Esnaf ve vatandaşlar, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Biz belediye başkanımızı her zaman yanımızda hissediyoruz. Her fırsatta bizleri ziyaret eden, taleplerimizi ve sorunlarımızı dinleyen ve çözüm üreten belediye başkanımıza esnaf ve vatandaşlar olarak teşekkür ediyoruz" dediler.
(AÖ-Y)

19.01.2017 15:58:00 TSI
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