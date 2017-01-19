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Başkan Şahiner'den hasta ziyareti



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu, istek ve ihtiyaçlarını sordu.

Hastalarla sohbet eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e hastalar ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tedavi gören hastalarımızı ziyaret ederek onlarla hemhal olmaya çalıştık. Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyon vermek için ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa, en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

(SŞ-BÖ)



19.01.2017 15:58:08 TSI

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