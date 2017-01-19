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Karacabey Belediyesi'nden stratejik planlama toplantısı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Karacabey Belediyesi, geleceğe dönük yol haritasını belirledi.

Karacabey Belediyesi, düzenlediği 'stratejik planlama ve koordinasyon' toplantısı ile artı ve eksilerini masaya yatırırken, önümüzdeki döneme ait yol haritasını da belirledi. Daire amirleri, görev alanları ve sorumlulukları dâhilinde yürüttükleri çalışmalar ile karşılaşılan sıkıntılar ve çözümleri hakkında sunup yaptı. Belediyecilik çalışmalarına dair SWOT analizi de yapılarak, belediyenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditler belirlenip, hazırlanacak rapor için veri kaynağı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ali Özkan; "Bu toplantılarımız son derece faydalı oluyor. Birimler arasındaki koordinasyon sayesinde önemli tasarruflar sağlandığını memnuniyetle görmekteyiz. Son dönemde hayata geçirdiğimiz projeler takdir görüyor. Belediyemizin güçlü finansal yapısı da bunun ispatı. Bütün daire amirlerimizin gerçekleştirdiği sunumdan ve faaliyetlerinden halkımız adına büyük memnuniyet duydum" dedi.

(MŞ)



19.01.2017 15:57:05 TSI

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