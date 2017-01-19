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50 kilo eroin ile yakalanan iki sanığa toplam 45 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de TIR'ın dorsesinde 50 kilogram eroin ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan iki sanığa toplam 45 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 52 yaşındaki 4 çocuk babası tutuklu sanık E.Y. ile tutuklu sanık M.F.K. ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık H.E. duruşmaya katılmadı.

16 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen sanık E.Y., mahkemede sorgu ve savunmasında "Bu suçu bilinçli olarak işlemedim. Eşim ve çocuklarım tehdit altında Kayseri'ye getirmek zorunda kaldım. Halen ailem tehdit ediliyor. Çocuklarım perişan oldu. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık M.F.K. ise "Benim bu şahsı tehdit edecek gücüm yok. Ben bunun yalanlarına cevap veremiyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme sanıklara ceza yağdırdı

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar E.Y. ve M.F.K.'nin fikir ve eylem birliği içinde suçu işlediklerine kanaat getirerek, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sanık M.F.K.'ye 27 yıl hapis, 54 bin TL adli para cezası, sanık E.Y. ise etkin pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle 18 yıl hapis, 36 bin TL adli para cezası verdi. İki sanığa toplam 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, adli para cezalarının ise 24 taksitte ödenmesine hükmetti.

Olayın geçmişi

18 Haziran'da Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Sivas yolu üzerinde, doğu illerine eşya götüren ve dönüşte uyuşturucu madde getiren bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde özel eğitimli köpek 'sedef' ile yapılan aramalarda, şase kısmına gizlenmiş vaziyette 49 parça halinde toplam 50 kilo ağırlığında eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak TIR şoförü E.Y. ve arkasından gelen E.Y. ile iş birliğinde olduğu iddia edilen diğer TIR şoförü M.F.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AÖ-Y)



19.01.2017 16:12:22 TSI

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