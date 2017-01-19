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(Düzeltme) "Tarihte Adana" sergisi

- Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan:

- "Adana büyük bir kültür hazinesi"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi'nce Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla "Tarihte Adana" sergisi açıldı.

Sergi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı törenle açıldı. Seramik, çini, kağıt rölyef, boncuk, gümüş, taş bebek, sırma, ebru, hat ve halı dokuma sanatından oluşan ve tamamı Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde kursiyerler tarafından el emeği göz nuru üretilen eserlerin sergisi büyük beğeni topladı.

Eski Adana fotoğraflarının da yer aldığı sergide vatandaşlara sıkma ayran ve yöresel ikramlarda bulunuldu.

Serginin açılışında konuşan Başkan Çelikcan, "Adana bereketli toprakları ve farklı zenginlikleri ile büyük bir kültür hazinesi. Şanlı tarihi nice destanlarla dolu Adana'mızın kültürel zenginliklerini hatırlatmak ve kültürevleri kursiyerlerimizin eserlerini vatandaşlarımızla buluşturmak için böyle bir etkinlik düşündük. Burada gördüğünüz bütün eserlerin tamamı kültürevleri kursiyerlerimizin çabası, emeği, göz nuru. Sergimizi dileyen vatandaşlarımız ücretsiz olarak bir hafta boyunca gezebilecek. Bütün Adanalı hemşerilerimizi bu güzel atmosferi yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte sergiye katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, İl Jandarma Komutanı, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Abdurahman Yeşiltaş, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Ramazan Çırak, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Ulu, ATB Başkanı Şahin Bilgiç, meclis üyeleri, halk eğitim müdürleri, muhtarlar ve davetlilere ürünler hakkında bilgi verdi.

(ADN-Y)



19.01.2017 16:18:30 TSI

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