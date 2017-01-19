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Meclis üyelerinden Kaymakam Ada'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi AK Parti'li Meclis üyeleri ilçeye yeni atanan Kaymakam Ali Ada'yı makamında ziyaret etti.

Sapanca Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyeleri Ayşe Kahraman, Özcan Özen, İsa Sezer, Mümin Kamil Pir, Zeki Kovar, İsa Cebeci, Cengiz Emil ve Osman Şükrü Memi ile Belediye Başkan Yardımcıları Osman Gür ve Özcan Yavuz, İlçeye yeni atanan Kaymakamı Ali Ada'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, ilçe hakkında Kaymakam Ada'ya bilgiler veren meclis üyeleri karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ada ise, meclis üyelerine teşekkür etti.

(RŞ-RFK-Y)



19.01.2017 16:29:28 TSI

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