AK Parti Gençlik Kolları, Başkanlık için gençlerle bir araya geliyor

KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik öncülüğünde yürütülen proje kapsamında gençlerle bir araya gelinip başkanlık için bilgiler veriliyor.

İl Gençlik Koordinasyonunda sürdürülen 31 ilçe yönetim kurulları ile birlikte yürütülen Sandık Yönetim Kurulu projesi ile her sandık başındaki gençlerle bir araya gelinerek Başkanlık için geniş kapsamlı bilgi veriliyor. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın mektubu genç seçmenlerle paylaşılıyor. AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik, güncel siyasi oyların değerlendirmesini ve çok fazla karşılaşılan soruların cevaplarını yanıtladı. Ayrıca sandıkta, gençlerin etkisinin güçlü olacağını ve gençlerin sandık başında alacağı kararların önemine değindi.

19.01.2017 16:34:48 TSI

