Çaycuma müftüsünden GMİS'e ziyaret
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Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) -Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve beraberindekiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve beraberindekiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ ile görüştü.
Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, "Genel Maden İşçileri Sendikamız, maden işçilerinin, alın terinin her damlası helal olan madencilerin Sendikasıdır. Bizler de Sayın Başkanlarımızı ziyaret ederek gönül birliğimizi ifade ettik" dedi.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette Amelebirliği Başkanı Osman Balamir ile GMİS Merkez Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu da bulundu.
(SÖ-SÖ-Y)
19.01.2017 16:37:23 TSI
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