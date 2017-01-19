YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çaycuma müftüsünden GMİS'e ziyaret

Çaycuma müftüsünden GMİS'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) -Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve beraberindekiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve beraberindekiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ ile görüştü.

Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, "Genel Maden İşçileri Sendikamız, maden işçilerinin, alın terinin her damlası helal olan madencilerin Sendikasıdır. Bizler de Sayın Başkanlarımızı ziyaret ederek gönül birliğimizi ifade ettik" dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette Amelebirliği Başkanı Osman Balamir ile GMİS Merkez Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu da bulundu.

(SÖ-SÖ-Y)



19.01.2017 16:37:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER