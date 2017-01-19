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Öğrencilerden 'Özel' Konser



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Anadolu Lisesi müzik kulübü öğrencilerinden oluşan okul korosu, "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Özel Sungurlu Engelli Bakım Merkezinde konser verdi.

Ziyarette öğrenciler ilk olarak yaşlıların ellerini öpüp, onlara çiçek ve çikolata takdim etti. Öğrencilerin jesti karşısında duygulanan yaşlıların mutlulukları gözlerinden okundu.

Yapılan keyifli sohbet sonrasında öğrenciler bakımevi sakinlerine türkü ve şarkılardan oluşan bir konser verdi. Öğrencilerin türküleri ve şarkıları eşliğinde eğlenen bakımevi sakinleri neşeli saatler geçirdi.

Müzik öğretmenleriyle söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla bakım evinde kalan yaşlılara müzik ziyafeti sunan öğrenciler, gelen istek parçalarını da seslendirdi. Bakımevi sakinleri ise öğrencilere eşlik ederek bir yandan söyledi, bir yandan da şarkılar eşliğinde tempo tutarak stres attı.

Programı düzenleyen Sungurlu Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Turgay Turan, "Bakımevindeki insanlarımızın bir nebzede olsa yüzlerinin gülmesini istedik. Müzik kulübünden oluşan okul korosunu bakımevine getirdik. Öğrencilerimiz, onlar için birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Onlar da öğrencilerimizin parçalarına eşlik etti." diye konuştu.

(SŞ-BÖ)



19.01.2017 15:54:24 TSI

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