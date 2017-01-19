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Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine 2016 yılında 180 bin çağrı geldi

- Gelen çağrıların tamamına yakını sonuçlandırıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezine 2016 yılında 180 bin çağrı gelirken istek ve şikayetlerin tamamına yakını sonuçlandırıldı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre 444 51 44 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 180 bin 29 çağrı yapıldı. Bütün çağrıların kayıt altına alındığı Çağrı Merkezi'nde, istek ve şikayetlere hızlı bir şekilde çözümler üretilirken bilgilendirme ve rehberlik hizmetlerinin de yapıldığı merkezde istek ve şikayetler anında ilgili birimlere gönderilerek, taleplerin değerlendirilmesi sağlandı.

İstek ve şikayetler % 98 sonuçlandırıldı

2016 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen toplam 180 bin 29 çağrının 20 bin 190'ını istek ve şikayetlerden oluşurken, merkez, 19 bin 883 istek ve şikayeti sonuçlandırarak yüzde 98.48 gibi bir başarı elde etti. Sonuçlanmayan 307 talebin ise takip aşamasında olduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen istek ve şikayetlerde birinci sırayı Çevre ile ilgili talepler alırken, ikinci sırayı ise yolla ilgili talepler aldı.

WhatsApp üzerinden bin 500 mesaj

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart 2016 tarihinde hizmete sunulan WhatsApp hattına ise vatandaşlar tarafından bin 500 mesaj gönderildi.

0530 465 44 44 numaralı Büyükşehir WhatsApp hattına gelen bin 500 mesajın bin 467'si sonuçlandırılırken, 33 mesajın ise takip işlemlerinin devam edildiği kaydedildi. WhatsApp hattına gelen mesajların sonuçlandırılma oranının ise yüzde 97'inin üzerinde olduğu kaydedildi.

(BT-OE-Y)



19.01.2017 16:42:18 TSI

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