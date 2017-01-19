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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'de 49 bin 729 öğrenci karne alacak

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:40
Kırklareli'de 49 bin 729 öğrenci karne alacak

KIRKLARELİ (İHA) - 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Kırklareli'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 49 bin 729 öğrenci yarın karnelerini alarak tatile çıkacak.
19 Eylül 2016 tarihinde ilk ders ziliyle başlayan 2016 - 2017 eğitim - öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte Krıklareli'deki 49 bin 729 öğrenci karnelerini alacak ve tatile çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, birinci dönem 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak - 3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.
Kırklareli'de, 4 bin 923 okul öncesi, 13 bin 873 ilkokul, 16 bin 43 ortaokul, 14 bin 890 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 49 bin 723 öğrenci yarın karnelerini alacak.
(YG-SO-Y)

19.01.2017 16:42:27 TSI
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