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Şanlıurfa'da COSME projesinin tanıtımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Bekir Basmacı

ŞANLIURFA (İHA) - Girişimciliğin desteklenmesini öngören ve Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odasının öncülüğünde başlatılan COSME Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından, Avrupa Birliği'nin işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edilebilirliğini kapsayan birlik programı (COSME) Projesi tanıtımı ve Şanlıurfa'da uygulanan teşvik ve destekler toplantısı düzenlendi. Toplantıda girişimciliğin ve özel sektörün desteklenmesi için vurgu yapıldı.

Bir otelde düzenlen toplantıya Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Akif Nacar, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şefik Bakay, ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol, ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş, İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü Sait Ardan ile iş adamları katıldı.

Toplantıda COSME projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol, ülkenin kalkınmasını sağlayan faaliyetlerin başında özel sektörün geldiğini söyledi. Demirkol, "Ancak ülkemiz her zaman güçlü olmak zorunda. Bu zor günlerde iş dünyasının gücüne ihtiyaç vardır. Ülkenin kalkınmasını sağlayan özel sektördür. Hükumette bunun bilincinde ve parayı vermenin gayreti içerisindedir. Bu para ile istihdam ve üretim sağlanacak. Bugün yaptığımız toplantıda da teşvikler üzerinde duruyoruz. Geçtiğimiz günlerde cazibe merkezlerinin uygulama yönetmeliği çıktı. Bu yönetmeliğin detaylarını da iş adamlarımıza aktarıyoruz" dedi.

Vali Güngör Azim Tuna ise, projenin girişimciliğin sürdürülmesi için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Tuna, "Sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi, uygulanması girişimci ve girişimciliği benimseyen bir kültürün geliştirilmesi, girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılarak danışmanlık sisteminin uygulanması ve finansmana erişmenin kolaylaştırılması girişimciliğin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi kritik öneme sahiptir. Avrupa Birliği işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebileceği programı COSME ile aranan kan bulunmuştur. KOBİ'lerin başlangıç ve büyümelerin desteklendiği COSME programının ulusal koordinasyonu olan KOSGEB bu kapsamda önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Önemli bir sanayi potansiyelini barındıran Şanlıurfa için COSME programları büyük bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Şanlıurfa Valiliği olarak bu kapsamda yapılan çalışmalara katkı sağlamayı bir görev olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'daki hibe imkanlarının artırılmasına yönelik bilgilendirici toplantı konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de,"Daha önce yatırımcı kuruluşun başında olan birisi olarak bizlerinde söyleyecekleri vardır. Özellikle masanın iki tarafını görerek bunu söylüyorum. Devletimiz çok değişik programlar yürütüyor bu konularda. Bunlar hakikaten ilimiz için çok önemlidir. Sizlerin de bildiği gibi 18 milyon alana sahip ekilebilir alan olan. Bunun 9 milyonu sulanabilir alan şuana kadarda 5 buçuk dönümlük alanın sulandığı bir ildeyiz. Dolayısıyla tarımsal açıdan baktığımız zaman tarımsal ham maddenin üretilmesi noktasında çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Pamukta yüzde 45'lerde geçmişiz, fıstıkta yüzde 55'i geçmişiz, Mısırda yüzde 15'lerdeyiz. Dolayısıyla da gerçekten Şanlıurfa bu anlamda üretim noktasında, ham maddesi konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip ama son birkaç yıldan öncesi için söylemek gerekirse Şanlıurfa hamal bir şehir. Sadece ham maddenin üretildiği ve diğer illere gönderildiği burada işlenmediği içinde katma değerinin burada kalmadığı bir il. Dolayısıyla bu teşviklerin bu programların yürütülmesi noktasında yatırımcıların ne kadar el atarlarsa bunu sağlayacak katma değerin bu ilde kalacağı dolayısıyla da Şanlıurfa'nın hak ettiği yerlere gelmesi noktasında ciddi bir katkı sağlar. Diğer taraftan da şunu ifade etmek lazım Tarım ve kırsal kalkınma destekleme kurumunun kurucu koordinatörüydüm 6 yıl boyunca da koordinatörlüğünü yaptım ve Türkiye'de ilk başta 20 ilde uygulandı. Bu program kapsamında da o dönem hibelerde en fazla yer alan il oldu" diye konuştu.

(BB-OE-Y)



19.01.2017 16:50:57 TSI

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