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Elazığ İl Özel İdare, basketbol takımı Tuğba Gönen'i transfer etti

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:47
Elazığ İl Özel İdare, basketbol takımı Tuğba Gönen'i transfer etti
Elazığ İl Özel İdare, basketbol takımı Tuğba Gönen'i transfer etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdarespor, TKBL ekiplerinden Anadolu Üniversitesi'nde oynayan Tuğba Gönen'i renklerine bağladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdarespor Başkanı Sebahattin Uçar, 1990 doğumlu Tuğba Gönen'i transfer etti. Beşiktaş altyapısında yetişen daha önceki sezonlarda Girne Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi forması da giyen genç oyuncu guard pozisyonunda oynuyor.
Genç oyuncu için Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimizin takımımız için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
(HK-AKK-S)

19.01.2017 16:51:02 TSI
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