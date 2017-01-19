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Başkan Özgüven şampiyonları ağırladı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol müsabakalarında il birincisi olan Sümer Ortaokulu Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret ederek kupayı takdim etti

Ziyaretten dolayı takıma teşekkür Başkan Özgüven, "Ereğli adına böyle bir müsabakada başarı sağlayan Sümer Ortaokulunu ve takımını gönülden kutluyorum. Biz belediye olarak geleceğimizin mimarı olan gençlerimize elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu başarısı bizleri gururlandırmıştır. Okullarımızda gerçekleştirilen bu tür aktivitelerin onların ders ve sosyal anlamdaki başarılarına katkısı olacaktır. Bu sevinci bize yaşatan başta takıma ve okul yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Kadir Yeşilkaya ise, Belediye Başkanına teşekkür ederek, "Biz takım olarak Konya'da il birincisi olduk. Bu başarımızı Belediye Başkanımız Özkan Özgüven ile hem paylaşmak istedik. Başkanımız her konuda bizleri geri çevirmeyerek destek olacağını belirti. Ben okulum ve takımım adına kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özgüven, öğrencilerle sohbet ettikten sonra hediye takdiminde bulundu. Voleybol Yıldızlar müsabakalarında il birincisi olan Sümer Ortaokulu takımı Bölgeler arası müsabakalarda il temsilcisi olarak Konya'yı temsil edecek.

(BG-AH-Y)



19.01.2017 16:52:50 TSI

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