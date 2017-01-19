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Battalgazi Belediyesi bayanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapıyor

- Toplantılarda kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi, Ana Çocuk Sağlığı Planlaması ile Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi tarafından mahallelerde ortaklaşa bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Battalgazi Belediyesi, Ana Çocuk Sağlığı Planlaması ile Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi tarafından ilki Hasırcılar Mahallesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısının ikincisi de Hanımınçiftliği Mahallesinde yapıldı.

Hanımınçiftliği İlkokulunda yapılan ilk bilgilendirme toplantısına, bayanlar yoğun ilgi gösterirken toplantıda kanserde erken teşhisin yanı sıra aile planlaması konuşuldu. Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezinde görevli Ebe Cemile Holter, kanser hakkında bilgiler vererek, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Ana Çocuk Sağlığı Planlamasında görevli Ebe Aysel Kutlu da, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hakkında bilgiler vererek, "Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliğine göre, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri; sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en öncelikli kesimini oluşturan kadın, anne ve çocuklarının sağlık düzeyini yükseltmek, üreme sağlığı hizmetleri bütünü içerisinde aile planlaması hizmetleri ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde diğer ana çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunu, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek üzerine kurulan sağlık kurumlarıdır" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



19.01.2017 16:58:04 TSI

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