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Dünya Şampiyonu Eray Şamdan Darıca için yarışacak



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KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, atletizmin ardından karate sporunda da dev bir adım atarak Dünya Şampiyonu Milli Karateci Eray Şamdan'ın da aralarında bulunduğu 60 sporcuyu bünyesine kattı.

Üç yıldır üst üste elde ettiği Avrupa Gençler Kros Şampiyonluğu ile spor otoritelerinin takdirini kazanan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karate branşında da ses getirecek önemli transferlerle madalyalara göz dikti. Antrenörlüğünü Adnan Şamdan'ın yaptığı Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü ve Darıca İhtisas Spor Kulübü'nden minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorisinde toplam 60 sporcuyu transfer eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Bolu'da yapılacak Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda yedi sporcuyla resmi olarak yarışmalara katılarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bolu'da yapılacak olan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası öncesi Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, Teknik Sorumlu Adnan Şamdan ve Baş Antrenör Ahmet Akçay, sporcularla birlikte Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı ziyaret etti. Başkan Karabacak atletizmin ardından karate branşını da resmi olarak hayata geçirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, "Özellikle bölgemizde yetişen yetenekli gençlerimizi spora kazandırma adına kurduğumuz Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüz Türkiye ve Avrupa şampiyonlarında önemli dereceler elde ederek güvenimizi boşa çıkarmadı. Kulübümüzü karate branşında da en iyi şekilde temsil etme adına önemli sporcuları kadromuza kattık.İnanıyorum ki atletizmde olduğu gibi karate branşında da bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şimdiden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk ise gençlere yapılan yatırımın ülkemizin geleceğine yatırım yapmak olduğunu ifade ederek, karate branşında da önemli başarılar elde edeceklerini söyledi. Karate Federasyonunun değişik kurullarında görev alan ve bölgemizde Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonu bir çok sporcunun antrenörlüğünü yapan Adnan Şamdan'da karateye verdikleri katkı ve destekten dolayı Başkan Karabacak ve Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk'e teşekkür ederek, hep birlikte önemli başarı elde edeceklerine olan inancını dile getirdi.

(RŞ-RFK-Y)



19.01.2017 17:10:19 TSI

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