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Yozgat'ta köy okuluna teknoloji sınıfı kuruldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:15
Yozgat'ta köy okuluna teknoloji sınıfı kuruldu
Yozgat'ta köy okuluna teknoloji sınıfı kuruldu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği tarafından kurumlardan alınan 18 adet bilgisayarla, 176 öğrencinin eğitim gördüğü Bişek Köyü Şehit Adem Kocadağ İlk ve Orta Okulu'nda teknoloji sınıfı oluşturuldu.
Yozgat genelinde bilgisayarlı okullarda eğitim gören diğer öğrencilerden geri kalmamaları için oluşturulan teknoloji sınıfında yapılan ilk derse Vali Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Mili Eğitim Müdürü Saim Kuş katıldı. Teknoloji sınıfı açılışını gerçekleştiren Vali Kemal Yurtnaç, vilayette bulunan ihtiyaç fazlası bilgisayarlarla köy okulunda bir sınıf oluşturduklarını söyledi. Kamu kurumlarının elinde oldukça fazla imkan olduğuna değinen Vali Yurtnaç, "Buradaki okullarımızın hem eşya konusunda hem de bu tür cihazlar konusunda oldukça fazla şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bu teknoloji sınıfı için hiç para harcamadık. Kurumlarda ihtiyaç fazlası bilgisayarlar vardı, onları aldık çocuklarımızın eğitimi amacıyla kullanıyoruz. Çocuklarımız da buna çok sevindiler. Ben inanıyorum ki bu bilgisayar sınıfı sayesinde öğrencilerimizin eğitimi daha iyi hale gelecektir. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Biz bu genç nüfusu eğitmezsek önümüzdeki yıllarda sıkıntılar yaşarız. Bu gençleri eğitirsek bu ülkeye bu millete çok büyük hizmet edeceklerdir. Yeri gelecek ders çalışacaklar yeri gelecek oyun oynayacaklar. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırabildiysek ne mutlu bize. Sadece konuyu bilgisayarla kısıtlamamak lazım. Asıl kamunun elinde, deposunda kullanmadığı fazla ne varsa sıradan, masadan tutun ki perdesine kadar bunları çıkartıp kullanıma kazandıracağız. Bunlar bu ülkenin malı, bu ülkenin bütçesi ile alınmış bir mal. Bunları kamunun ortak kullanımına açacağız" dedi.
Teknoloji sınıfına kavuştukları için oldukça mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise, Vali Kemal Yurtnaç ve sınıfın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, bilgisayarları derslerinde daha başarılı olmak için kullanacaklarını söylediler.
Öte yandan, okulun kütüphanesine Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinden oluşan kitaplar hediye edildi.
(BMG-TB-Y

19.01.2017 17:20:32 TSI
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