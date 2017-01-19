Daha sağlıklı çevre için yeniliyoruz
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, merkeze uzak mahallerde yıpranmış mevcut konteynerleri yenileriyle değiştirerek, konteyner sayısını arttırdı.
Temizlik ve halk sağlığı noktasındaki duyarlılığını sürdüren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarına da hız vererek ilçedeki mevcut konteynerleri yenileriyle değiştirdi. Kentin farklı noktalarında zaman içerisinde yıpranan ve kötü bir görüntü oluşturan konteynerlerin yenileriyle değiştirilmesi bulundukları bölgenin çehresinin değişmesine katkı sağladı. Irlamaz, Aşağı Bozkır, Sivrice ve Gökgedik Mahalleleri ile başlayan çalışmalar diğer mahalleler ile devam ederken, eskimiş ve yıpranmış mevcut konteynerler de bakıma alınarak tekrar kullanılmak üzere toplatıldı.
(AY-Y)
19.01.2017 17:17:10 TSI
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