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Şeker: "Eğitimcileri başarısız göstererek sendikal rant elde etme devri bitmiştir"



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BURSA (İHA) - Eğitim-öğretim yılının birinci dönemini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Bursa'nın eğitimdeki başarısını görmeyerek öğretmenleri, idarecileri ve öğrencileri başarısız gösterip sendikal rant elde etmeye çalışıyorlar. Ancak sendikal rant elde etme devri çoktan bitti" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, sendika binasında düzenlediği basın açıklaması ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini değerlendirdi. Bursa'da bin 400 eğitim kurumunda 570 bin öğrenci 30 bin eğitim çalışanı, Türkiye genelinde ise 18 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın eğitim çalışanının yarı yıl tatiline gireceğini ifade eden Şube Başkanı Numan Şeker, "FETÖ'nün hain planlarının icra edildiği bir zaman diliminde ve bunun artçı sarsıntılarının gölgesinde açılan eğitim-öğretim yılında, ihanet şebekesine mensup kişilerin kamudan tasfiye edilmesine yönelik tedbirlerin alınması nedeniyle, bazı olumsuzluklar yaşanmıştır. İhraçlar, açığa almalar, özellikle valilikler ve kaymakamlıklar tarafından açığa alınanların durumlarının netleştirilmesinin gecikmesi eğitim-öğretimi etkilemiştir. Masum ve hainlerin ayrıştırılması noktasında illere göre farklılıkların olması art niyetlilere kapı aralamış, hainlerin gizlenmesine, masumların ise itibarsızlaştırılmasına zemin hazırlamıştır. Darbe girişimi sonrası yaşanan kritik bir sürecin ardından eğitim çalışanlarının birçok olumsuzluğa rağmen özveriyle çalıştıkları bir dönem sona ermiştir. Ancak öğretmen açığı başta olmak üzere erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki eşitsizlikler, ders ücretlerindeki adaletsizlikler, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik, performans, rotasyon, müfredat, alan değişikliği, kariyer basamakları gibi birçok sorun çözüme kavuşturulmayı beklemektedir. İnşallah ikinci yarıyıl, eğitimdeki bu sorunların çözüme kavuşturulduğu bir dönem olur" diye konuştu.

Yarı yıl değerlendirmesinde diğer sendikaların yaptığı basın açıklamalarına da işaret eden Numan Şeker, "Sendika olarak hiçbir zaman kurum amirleri üzerinden kurum ve kişileri yıpratmak adına sendikacılık yapmıyoruz. Kurum binalarını basarak, camlarını indirerek sendikacılık yapmadığımızı bütün kamu çalışanları biliyor. Bugün bazı sendikaların yaptığı basın açıklamalarına baktığımızda Türkiye genelinden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynaklanan birçok hukuki sıkıntıları ile yayarak ve buradaki milli eğitim çalışanlarını pasif, başarısız göstermektedirler. Sermayeleri yalan ve iftira olanlar iflas etmeye mahkumdur. Kendi üyeleri olan öğretmen ve idareci arkadaşlarını dahi başarısız göstererek Türkiye'de en başarısız il Bursa'ymış gibi eğitim camiasına ve kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorlar. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi olarak adaletsiz olarak gördüğümüz bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu. Bursa milli eğitiminde iki yıldan beri okul müdürlerinin değişimi ile okulların hem fiziki yapılarının hem de eğitim alanındaki başarıları Bursa kamuoyunun çok iyi gördüğüne vurgulayan Başkan Şeker, "Kısa sürede Bursa YGS'de 54'üncü sıradan bugün 14'üncü sıraya yükselmiş durumdadır. Yeterli mi? Elbette yeterli değil. Ama kentimizdeki bazı sendikalar bunu bile görmeyerek, Bursa'daki öğretmenleri, idarecileri ve öğrencileri başarısız göstererek buradan sendikal rant elde etmeyi biz doğru da bulmuyoruz, ahlaklı da bulmuyoruz. Eğitimcileri başarısız göstererek sendikal rant elde etme devri çoktan bitti" şeklinde konuştu.

"100 bin öğretmene ihtiyaç var"

Mülakatlı ya da sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Numan Şeker, "Son yıllarda derslik yapımında kayda değer bir artış olmasına ve çok sayıda öğretmen tayini yapılmasına rağmen hâlâ 100 bine yakın öğretmen açığı bulunuyor. Bursa'da ise 3 bin öğretmen açığı var. Reformların kalıcı hâle gelmesi, okullarda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunmasına bağlıdır. Hhem yeni öğretmen kadroları ihdas edecek hem de sözleşmeli öğretmen alımındaki hatayı telafi ederek sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirecek yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kadrolu istihdam konusunda gereken adım atılmalı, öğretmen ihtiyacı tamamen karşılanmalı ve alımlar kadrolu olarak yapılmalıdır" dedi.

(MŞ)



19.01.2017 17:26:16 TSI

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