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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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OMÜ Rektörü Kavak'ta

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:29
OMÜ Rektörü Kavak'ta
OMÜ Rektörü Kavak'ta

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Kavak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret etti. Prof. Dr. Bilgiç, Vedat Ceyhan ile birlikte yaptığı ziyarette Sarıcaoğlu'nun ilçeye yapmış olduğu çalışmaları beğendiğini ifade ederek, "İl ve ilçelerimizde bulunan fakülte ve yüksekokullara desteğimiz her daim devam edecek. Tabii bizlerin yanında ilçe belediyelerinin de desteklerini her zaman bekliyoruz. Görüyorum ki Kavak'taki yüksekokula ilçe belediyesi tarafından gerekli tüm destek verilmiş. Bu da bizleri memnun ediyor. İnanıyorum ki Belediye Başkanımız yüksekokul ve öğrencilerine gerekli tüm desteği vermeye devam edecek. Ziyaretimizde bizlere göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz bize emanet"
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu Samsun OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "İlçemizde bulunan üniversitedeki öğrencilerimiz bizlere emanet ailelerinin gözü arkada kalmasın. Çocuklarımızın gurbette nasıl zor şartlarda okuduklarını ben çok iyi biliyorum. Benim çocuklarımda gurbette üniversite okudular. O psikolojiyi çok iyi anlıyorum bu yüzden tüm ailelerimizin içi rahat olsun çocuklarımız önce Allah'a sonra bizlere emanet. Onların daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için eski belediye hizmet binamızı KYK ile imzalamış olduğumuz protokol ile öğrencilerimizin hizmetine açtık. Çocuklarımız eğitimlerini çok daha iyi ortamlarda sürdürebilmeleri için ilçemizdeki birçok sosyal tesisi hizmete soktuk. Amacımız ilçemizde yaşayan herkesin yaşam kalitesini en üst seviyede tutabilmek. Sayın Rektörümüze ilçemiz üniversitesine vermiş olduğu desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

19.01.2017 17:30:30 TSI
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