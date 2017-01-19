YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nden Topkapı Sarayı Müzesi'ne ziyaret

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nden Topkapı Sarayı Müzesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'ün ilk müzesi olan Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi kurulum çalışmaları kapsamında Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Belediye Meclis Üyesi ve Müze Kurulum Koordinatörü Veysel Kılıç ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bal ile birlikte İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Mustafa Sabri Küçükaşçı'yı ziyaret etti. Ziyarette kurulmakta olan Şehir Müzesi ve Arşivi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, kurulmakta olan müzenin Bozüyük için önemine değinerek, destek ve yardımları için Müze Müdürü Mustafa Sabri Küçükaşçı'ya teşekkür etti.

(FSİ-Y)



19.01.2017 17:52:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER