YEREL HABERLER / RİZE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geleceğin yazılımcıları Rize'de yetişecek

Geleceğin yazılımcıları Rize'de yetişecek



(Fotoğraflı)



Göktürk Fırat

RİZE (İHA) - Rize'de Vali Erdoğan Bektaş'ın himayesinde başlatılan "Kodlama Eğitimi Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıflardan oluşan 160 kişilik öğrenci grubu KTÜ Of Teknoloji Fakültesini ziyaret etti.

Projeden sorumlu Vali Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve Of Kaymakamı Eyüp Fırat'ın da katıldığı ziyaret programının ilk bölümünde KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Zeynep Şahin Tımar tarafından, öğrencilere kodlama eğitimi ve kod yazma işlemine ilişkin bir sunum yapıldı. Ardından öğrenciler teknoloji laboratuvarlarına alınarak kodlama eğitimin temel bilgileri ve algoritmaları gösterildi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, eğitimde fiziki alanlar konusunda eksikleri önemli ölçüde tamamladıklarını belirterek, "Geldiğimiz bu noktada artık eğitimin niteliğinin ve kalitesinin yükseltilmesi yönünde çeşitli faaliyetleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Eğitimde dünyanın gittiği yöne doğru bizimde yönelmemiz gerekiyor. Bizde bu projeyle, çocuklarımızı gelecekteki hayat şartlarına uyarlayabilmek için kod okuryazarlığı becerisi kazandırabilmeyi amaçlıyoruz. Bugün koordinatör hocalarımızın gözetiminde Of Teknoloji Fakültesinde gerçekleştirilen ziyaret, proje kapsamındaki faaliyetlerden biriydi" ifadelerini kullandı.

(GF-OK-Y)



19.01.2017 17:57:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER