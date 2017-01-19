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Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemini sergiyle tamamlıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:04
Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemini sergiyle tamamlıyor
Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemini sergiyle tamamlıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Güz dönemi kapsamında 325 öğrencinin eğitim gördüğü Serdivan Çocuk Akademisi'nde dönem kapanışı sergiyle taçlandırılıyor.
Akademi öğrencileri, dönem sonu etkinliği kapsamında düzenlenecek olan "Çocuk Gözünden Doğa" sergisinde, 12 haftalık eğitimleri boyunca hayat verdikleri eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
Konu ile ilgili Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nden yapılan açıklamada, 21 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'da Akademi Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliğe isteyen herkesin katılabileceği belirtildi. Bilimden sanata, resimden karikatüre, temel dini bilgilerden zekâ oyunlarına kadar 12 farklı kulüpte eğitim gören öğrenciler, Akademi'de kadim musiki kültürümüzden günümüze kadar olan sürecin aktarıldığı Müzik derslerinde nota bilgisi öğrendi. Dönem sonu etkinliği kapsamında Akademi Meydanı'nda sahne almaya hazırlanan öğrenciler, Itri ve Dede Efendi gibi musikiye yön veren birçok sanatçının eserlerini tambur, kanun, keman ve bendir gibi enstrümanlarla koro halinde seslendirerek talim ediyorlar.
(RŞ-RFK)

19.01.2017 18:04:48 TSI
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