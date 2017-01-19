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Kızılcahamam TEOG sınavı birincisi ödüllendirildi



Uğur Demirbaş

ANKARA (İHA) - 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde 8. sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG sınavında Kızılcahamam birincisi Orhangazi Ortaokulu öğrencisi Şeyma Özkan ödüllendirildi.

Düzenlenen törende, TEOG sınavında 120 soruda 119 net yapan Şeyma Özkan ile gurur duyduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, bu başarının diğer öğrencilere de örnek olmasını dilediğini söyledi. Özkan ise başarısını öğretmenlerinin rehberliğinde disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

(UD-ÖZ-Y)



19.01.2017 18:23:45 TSI

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