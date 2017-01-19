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Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Bayrakdar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Yeni HSYK Kararnamesi ile 16 başsavcının görev yeri değiştirildi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 19/01/2017 tarihli ve 92 sayılı Adlî Yargı Kararnamesi ile Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan ise Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.



Önemli operasyonlara imza attı

Erdoğan Bayrakdar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yaz kararnamesi ile Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı iken Tokat Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. 13 Temmuz 2016 tarihinde Tokat'ta görevine başlayan Bayrakdar, FETÖ/PDY'ye yönelik önemli operasyonlara imza attı. Çankırı doğumlu olan Erdoğan Bayrakdar, Kastamonu, Silvan, Kırıkkale ve Van'da görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası Bayrakdar'ın eşi Hülya Bayrakdar da idari yargı hakimi olarak Tokat'ta görev yapıyordu.

(Nİ-SLH-Y)



19.01.2017 18:45:47 TSI

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