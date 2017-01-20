Kanadı kırılan doğan tedavi altına alındı
(Fotoğraflı)
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik tellerine takılması sonucu kanadı kırılan yırtıcı kuş doğan tedavi atına alındı.
Erbaa ilçesinde elektrik tellerine takılması sonucu kanadının kırıldığı tespit edilen doğanı bulan vatandaşlar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verdi. Görevliler, yaralı doğanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan doğanın kanadının kırıldığı, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.
(ŞK-SLH-Y)
20.01.2017 08:49:54 TSI
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