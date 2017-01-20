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Kukumav kuşu tedavi altına alındı

20 Ocak 2017 Cuma, 09:22
Kukumav kuşu tedavi altına alındı
Kukumav kuşu tedavi altına alındı

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Serdar Akuş tarafından kent merkezinde bulunan ve soğuktan bitap düşen kukumav kuşu tedavi altına alındı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü görevlilerince veteriner hekim Serdar Akuş'tan teslim alınan kukumav kuşunun soğuktan bitap düştüğü tespit edildi.
Kuşun yaralı olmadığını ve soğuktan bitap düştüğünü ifade eden Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Serdar Akuş, kent merkezinde bulduğu bu kuşu bize getirdi. Veteriner hekimimizin kontrolünde tedavi altına aldık. Bu kuş büyük bir ihtimalle soğuktan etkilenmiş, aç ve bitap düşmüş. Kukumav kuşu baykuşgillerin en küçük bireyidir. Bu kuşlar doğada genelde fareler ile beslenir. Kuş fiziksel olarak uçma yeteneğini kaybetmediği için yemleme yaptıktan sonra doğaya bırakacağız" dedi.
(MSA-Y)

20.01.2017 09:27:31 TSI
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