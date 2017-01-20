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Korgeneral Çetin'den Vali Toprak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Vali Toprak ve Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin tarafından karşılanan Korgeneral Arif Çetin, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Korgeneral Çetin, daha sonra makamına geçtiği Vali Toprak ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Korgeneral Çetin ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da hazır bulundu.

(FT-MSA-Y)



20.01.2017 09:28:43 TSI

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