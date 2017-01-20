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Miniklere yarıyıl tatilinde "korsan adası" sürprizi

- Küçük korsanlar Watergarden İstanbul'u istila edecek



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Yarıyıl tatiline bugün girecek olan öğrenciler değişik aktivitelerle tatillerini değerlendirecek. Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da kurulacak "korsan adası" ile sömestr tatilinde küçük öğrencilere eğlenceli bir etkinlik sunulacak.

Bir Ziylan Gayrimenkul yatırımı olan Watergarden İstanbul, sömestr tatilinde çocukları eğlenceli, bir o kadar da maceralı bir serüvene davet ediyor.

Çocukların keyifle vakit geçirmesi için Taze Pazar katında bulunan etkinlik alanına bir 'korsan adası' inşa eden Watergarden İstanbul, birbirinden eğlenceli aktivitelerle korsan adasını adeta bir eğlence merkezine dönüştürdü. Kurulan korsan adasında çocukları adaya geldiklerinde küçük ve eğlenceli bir test bekleyecek. Bu testin ardından çocuklar korsan aksesuarlarına ve kimliklerine kavuşacaklar ve korsan olmanın keyfini sonuna kadar çıkarmaya hak kazanacaklar. Her şeyin bir yarışma ya da aktiviteyle gerçekleştirildiği adada çocuklar, her gün yeni bir maceranın içinde buluyorlar ve hazine avı, kanca atma yarışı, baloncuk partisi gibi etkinliklere katılabilecek. Korsan adasında çocuklar; arkadaşlığı, takım ruhu ve el becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Tüm aktivitelerde başarılı olan çocuklar da korsan sertifikasıyla ödüllendirilecekler ve çocuklara hediyeler takdim edilecek. 21 Ocak-5 Şubat tarih aralığında haftanın yedi günü 12.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek korsan adası etkinliğinde çocuklar kendileri için özel olarak üretilip güvenlikli bir şekilde dizayn edilen korsan gemisinde keyifle vakit geçirmenin tadına varacaklar.

(EY-SO-Y)



20.01.2017 09:43:49 TSI

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