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Miniklerin karneleri Başkan Yağcı'dan



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te faaliyet gösteren Dedeoğlu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler karnelerini Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan aldı.

Minikleri ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Başkan Yağcı, çocuklarla sohbet ederek karnelerini verirken, çeşitli hediyeler de takdim etti. Başkan Yağcı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Dedoğlu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim alan minik öğrencilerimizi ağırladık. Gözümüzün nuru yavrularımıza karnelerini verdik. Birbirinden akıllı ve başarılı yavrularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca yavrularımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY)



20.01.2017 10:15:16 TSI

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