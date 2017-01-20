Bayırköy Beldesi'nde Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalandı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalandı.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın makamında imzalanan sözleşme ile Belediye ve özel idare çalışanlarına sosyal ayrıcalıklar sağlanacak. Başkan Yaman ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı'nın imzaladığı sözleşme ile belediye memurlarına destek sağlanacak. Başkan Yaman, sözleşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Recai Karslı'nın katılımlarıyla çalışan memurlarımızın sosyal denge sözleşmelerini imzaladık. Tüm memurlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
(CKT-CY)
20.01.2017 10:16:35 TSI
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