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Mamak'ta gündem eğitim



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ANKARA (İHA) - Mamak'ın okul ve derslik ihtiyacına yönelik kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Ankara Valisi Ercan Topaca, ilçedeki temel eğitim ve ortaöğretim okullarının mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında bilgi aldı.

Mamak Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eğitimden ve yatırımlardan sorumlu vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Toplantıda sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Mamak'taki temel eğitim ve ortaöğretim okullarının mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında bilgi verdi. Toplantıda, öncelikli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde inşa edilecek okullar, yapılacak yeni derslikler ile ilgili planlamalar yapıldı.

Toplantının sonunda değerlendirme yapan Topaca, okul ve derslik sayıları ile ilgili mevcut durumu ve ihtiyaçları masaya yatırdıklarını ifade ederek, "Konunun tüm ilgilileri ile birlikte alınacak tedbirleri konuştuk. İlçemizin farklı bölgelerindeki acil olduğunu değerlendirdiğimiz derslik ihtiyaçlarını, Mamak Belediyesinin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri alıyoruz. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen yeni okullarımız ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz, 2017 yılı sonuna kadar Mamak ilçesindeki tüm okullarımızda tekli eğitime geçilecek fiziki altyapıyı uygun hale getirmektir. Bu konuda bize destek veren Belediye Başkanı Sayın Mesut Akgül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Topaca'ya Mamak'taki okul ve derslik ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Belediye olarak imkanlarımız çerçevesinde elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Eğitime ve çocuklarımıza yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi.

(AS-MK-Y)



20.01.2017 10:17:02 TSI

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