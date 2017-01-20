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Saman içerisinde istiridye mantarı üretiyor



(Fotoğraflı)



Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan Cuma Köpük, kaynatılmış saman içinde istiridye mantarı üretiyor. İstiridye mantarı üreticisi Köpük, senede dört defa ekim yaptığını söyledi.

Köpük, ilçede turizm sezonunun kısa olması nedeniyle farklı alanlar araştırdığını, bu sırada istiridye mantarı üretmeye karar verdiğini belirterek yaklaşık iki aydan beri istiridye mantarı üretimine başladığını kaydetti. 200 metrekare alanda 270 poşet içerisinde istiridye mantarı ürettiğini dile getiren Köpük, istiridye mantarı üretimiyle ilgili televizyonda izlediği belgesel programının ardından bir araştırma içerisine girdiğini ve bundan sonra bunu üretmeye karar verdiğini söyledi. İstiridye mantarının kolay yetiştirilen bir ürün olduğuna değinen Köpük, fazla işçiye gerek duyulmadan kolaylıkla üretim yapılabildiğini anlattı. Köpük, "Senede dört defa ekim yapabiliyoruz. Ürettiğimiz mantarı genellikle lokanta ve marketlere pazarlıyoruz" dedi.



Üretimde saman kullanıyor

İstiridye mantarı üreticisi Cuma Köpük, mantarın üretiminde saman kullandıklarını söyledi. Köpük, samanı kazan içerinde 100 derece kaynattıktan sonra 2 metrelik poşetler içerisine yerleştirdiği istiridye mantarı tohumunun 40 gün sonra ilk mahsulü aldığını belirtti. İstiridye mantarı üretiminde su oranının iyi ayarlanması gerektiğini anlatan Köpük, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bazı üreticiler, mantar ağır bassın diye çok su kullanıyor. Böyle olunca, mantarda küf oluşuyor. İlk gün kullanacağımız samanı yıkayıp kaynatıp dezenfekte yapıyoruz. Dezenfekte işlemi sırasında herhangi bir ilaç falan kullanılmıyor. Bir gün bekletildikten sonra poşetleme yapılıyor. Poşetleme yapılırken, havanın sıcaklığına, kullanılan tohumun çeşidine göre tohumlaması yapılıyor. Biz dışa ekim tohumlama yapıyoruz. Daha sonra askı sistemiyle poşetleri asıyoruz. Üretimin başından sonuna kadar, her aşamanın belli kuralları var. Belli ısı ayarlarını yapmak gerekiyor. Filtreli hava ve su veriyoruz. Dışarıdan gelecek herhangi bir septik etkiye maruz kalmamasını sağlıyoruz. Bunlara dikkat edilmezse, mantarda şekil bozuklukları, küf, bakteri, aşırı su çekme oluşarak ağırlık yapar ve ticari değerini kaybeder. Bu mantar doğada kendiliğinden yetişebilen bir mantar. Ama biz verim açısından durumu optimize ederek verim artışını sağlıyoruz".

(HG-AKK-Y)



20.01.2017 10:18:42 TSI

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