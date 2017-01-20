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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Simav'da Ihlamur fiyatları yükseldi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:14
Simav'da Ihlamur fiyatları yükseldi
Simav'da Ihlamur fiyatları yükseldi
- Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur, stoklarının azalmasıyla fiyatlar yükseliyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde kış çaylarının fiyat rekortmeni ıhlamur oldu. Ihlamurun en çok tüketilen bitki çayı olması, fiyatların yükselmesini de beraberinde getirdi. Ihlamur ile birlikte, kış çayı ve diğer bitki çaylarının tüketimi de arttı. Simav'ın organik bitki pazarında, çiçekli ıhlamurun çok şifalı olduğunu belirten Dudu Tunç, kendi elleriyle Akdağ'ın eteklerinden topladığı ıhlamurun kilosunu 100 liradan sattıklarını ifade etti. Tunç, " Titizlikle çiçekli olarak topladığımız ıhlamur stoklarımız azaldı. Ihlamurun bal ve limon ile karıştırarak içilmesini tavsiye ediyorum, evlerinizden ıhlamuru eksik etmeyin " dedi.
Simav esnaflarından Kadir Kahraman (65), her yıl toptan olarak satın aldıkları ıhlamurun, bu yıl kilosu 60 liradan başlayıp 100 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Kahraman, "Ihlamuru tezgahlarımızdan eksik etmiyoruz, stokların azalmasını fırsat bilerek fiyatları yükseltenlerin, sezon sonunda ıhlamurları ellerinde kalabilir" diye konuştu. (MEİ-EFE)

20.01.2017 10:18:57 TSI
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