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Urla'da kadınlara gıdaları saklama eğitimi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:23
Urla'da kadınlara gıdaları saklama eğitimi
Urla'da kadınlara gıdaları saklama eğitimi

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde, geleneksel gıda işleme yöntemleri kursu gören kadınlar, sağlıklı ürünler üreterek ürünlerini daha kaliteli saklayabilmek için çeşitli eğitimler aldı.
Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geleneksel gıda işleme yöntemleri kursu, Urla'nın Zeytinler Mahallesinde kadın dayanışmasıyla açılan kahvehane de gerçekleştirildi. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen kurs, yoğun ilgi gördü. Eğitimde kadınlar, işlenmiş meyve ve sebzelerden konserve, salça, reçel ve turşu yapımı hakkında bilgi sahibi olarak, bu yiyeceklerin saklama koşullarını da öğrendi.
Teorik bilginin yanı sıra kursiyerlere turşu yapımı da anlatıldı.
(HG-Y)

20.01.2017 10:27:19 TSI
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