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Karşıyaka'da 'kentsel dönüşüm' zirvesi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:29
Karşıyaka'da 'kentsel dönüşüm' zirvesi
Karşıyaka'da 'kentsel dönüşüm' zirvesi

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, gelişmekte olan kentlerin en önemli sorunları arasında yer alan çarpık yapılaşma ve kentsel dönüşümü masaya yatırdı.
Karşıyaka Kent Konseyi ve Karşıyaka ODTÜ Mezunlar Derneği işbirliği ile çarpık yapılaşma ve kentsel dönüşüm ile alakalı bir panel düzenlendi. Program, Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evinde gerçekleştirildi. Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İnşaat Mühendisleri Odası Kentsel Dönüşüm Komite Başkanı Hasan Alınç ile Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve İBB Kentsel Dönüşüm Komite Başkanı Süha Barlak, programda konuşmacı olarak yer aldı.
Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve İBB Kentsel Dönüşüm Komite Başkanı Süha Barlak, şu anki uygulamalarda konutsal dönüşümlerin ağırlık kazandığını ve bu durumun kentin genel gelişimine katkı sağlamadığını söyledi. Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır da, İzmir ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm uygulamalarından örnekler verdi, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik ise İzmir'de 'Yerinde ve uzlaşmaya dayanan' anlayışla kentsel dönüşüm modelini uyguladıklarını belirterek, bölge bölge yapılan hazırlıkları anlattı. Uzundere'de ilk uygulamalara başladıklarını ifade eden Özçelik, Karşıyaka Örnekköy'de de projenin hazır olduğunu, 2017 yılında çalışmaya başlanabileceğini belirtti. Bir konuşma yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol da, dönüşümde kent bütünlüğüne hitap edilmesi ve sosyal donatıların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Son olarak konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Kentsel Dönüşüm Komite Başkanı Hasan Alınç ise tehlikeli yapı konumunda olan binalarda başlayan işlemlerden sonra geri dönüşümün olmadığını, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.
(HG-Y)

20.01.2017 10:33:54 TSI
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