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Altındağlı kadınlar drama ile gelişim sağladı



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Kadınların gelişimine büyük destek olan Altındağ Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, drama yöntemiyle kişisel gelişim eğitimi aldı.

İnci Göncüoğlu eşliğinde gerçekleşen drama yöntemiyle kişisel gelişim eğitimi sağ ve sol beyin egzersizleriyle başladı. Dikkat eksikliği ve unutkanlık problemini ortadan kaldırmak için yapılan bu egzersizler kısa sürede etkisini gösterdi. Alışma ve yakınlaşma aşaması eğitimin bir diğer konusu olarak dikkat çekti. Altındağlı kadınlar, daha sonra ders kapsamında belirlenen bir davranışı hayal dünyalarına yansıttı. Bazen hayali olarak ağaçtan meyve toplayan Altındağlı kadınlar, bazen de beklenmedik anda gelen bir misafiri ağırladı. Bu yöntemle birlikte drama dersine ilk adım atıldı.



Pozitif yönde değişim gerçekleşti

Kulak kulağa oyunu ile eğitime devam edildi. Bu oyunda belirlenen obje el ve kol hareketleriyle anlatılmaya çalışıldı. Eğitimin bu aşaması beden dilini kullanmayı, grup halinde çalışmayı, yaratıcılığı ve özgüveni destekledi. Günlük davranışların ve ruh hallerinin belirlenmesi için ikili doğaçlama yöntemine başvuruldu. Altındağlı kadınlar, bu yöntemle yemek yiyen anne ve çocuk, ders başındaki anne ve çocuk, işten gelen eşlerini karşılama gibi durumları drama yoluyla sergiledi. Son aşama olarak kadınlar, bir değerlendirme yaptı. Kendi çocukluklarıyla şimdiki çocuklukları değerlendiren Altındağlı kadınlar, farklılıkları ortaya koydu.

(AS-ÖK-Y)



20.01.2017 10:41:02 TSI

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