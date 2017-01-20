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Belediye personellerine eğitim



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesi ile Güroymak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 77 belediye personeline kalorifer ateşçiliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım kursları verilmeye başlandı.

Açıklamalarda bulunan Güroymak Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, 30 belediye personeli için iş makinesi operatörlüğü, greyder, iş kamyonu, kepçe, beko loder, ekskavatör, silindir ve zemin serpme kurslarını da en kısa zamanda açacaklarını söyledi. Alibeyoğlu, "Belediye personelimizin çoğu görev yaptığı işle ilgili hiç eğitim almadan birçok iş yaptıklarını gördük. Personel iş makinesini kullanıyor belgesi yok, kalorifer kazanı yakıyor belgesi yok. Bu gibi durumlar hem personel hem de halkımız için risk oluşturuyordu. Bizde eğitimini almış, işini daha iyi bilerek yapması açısında bütün belediye personellerimize çeşitli kurslar açtık. Bizim için ilk önce personelin iş sağlığı ve güvenliği, sonra iş yapması gerektiği görüşündeyiz. Eğitimi tamamlayan bütün kursiyerlere sertifika vereceğiz" dedi.

Verilen eğitimlerle işlerinde başarıyı arttıracaklarını belirten belediye personelleri, "Bu uygulamadan son derece memnunuz. İlk defa bu tür eğitimler alıyoruz" diye konuştular.

(GO-MSA-Y)



20.01.2017 10:42:08 TSI

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