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Tarım fuarında çiftçiler en yeni traktör modellerini inceledi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:38
Tarım fuarında çiftçiler en yeni traktör modellerini inceledi
Tarım fuarında çiftçiler en yeni traktör modellerini inceledi

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'de, bu yıl 12'nci kez kapılarını açan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında, çiftçilerin dikkatini en yeni traktörler çekti.
Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 12'nci kez kapılarını açtı. Türkiye'nin her yerinden gelen çiftçiler, açılan stantları gezdi. Stantlarda çiftçiler en çokta en yeni traktörleri inceledi. Erkunt Traktör'ün Ege Bölge Müdürü Fatih Kılıç da, çiftçileri özel standında ağırladı. Stantta çiftçiler yoğun ilgi gösterirken, Fatih Kılıç, fuar boyunca 2016 yılına ait fiyatların geçerli olduğunu ifade etti. Kılıç, "58'den 110 beygire kadar tüm modellerimizi çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ege çiftçisi en çok Kısmet-58 E modelimizi seviyor. Onun dışında İzmir ve Manisa bölgesinde Meyveci traktörümüz yoğun talep görüyor. Türkiye genelinde 100'e yakın bayimiz ve 350'ye yakın servis noktamızla çiftçilerimize hizmet veriyoruz. 2017 yılında da yine çiftçilerimizle sahada olacağız. Değerli görüşlerini dinleyerek traktörlerimizi onlarla birlikte tasarlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Şirket olarak 2015'ten itibaren bir değişim sürecine girdiklerini kaydeden Kılıç, "Önce kaportamızı değiştirdik; daha sonra da traktörlerimize çiftçimizin istediği mekatronik özelliğini getirdik. Gelen taleplere göre traktörlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Fatih Kılıç, çiftçileri avantajlı fiyatlardan faydalanmaları içinse şirketin standına davet etti.
(HG-Y)

20.01.2017 10:42:52 TSI
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