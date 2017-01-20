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İnternetten salatalık gönderen dolandırıcı yakalandı

20 Ocak 2017 Cuma, 10:43
İnternetten salatalık gönderen dolandırıcı yakalandı
İnternetten salatalık gönderen dolandırıcı yakalandı
- 78 ayrı suçtan aranıyordu

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas'ta jandarmanın istihbari çalışmasıyla 78 ayrı suçtan aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının İnternet ve telefon üzerinden kredi kartı bilgilerini çalarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre; dün saat 16.00 sıralarında alınan bir istihbarat sonucunda Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri Selimiye Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar esnasında, jandarma ekiplerinin gözüne hal ve hareketlerinden şüphe duyulan biri çarptı.
Erkek şahsın kimliğini isteyen ekipler, şüpheli O.A.'dan beklenmeyen cevap aldı. O.A., yanında kimliğinin olmadığını ve TC kimlik numarasını bilmediğini iddia ederek adının O.D. olduğunu söyledi. Bu davranışlar üzerine şüphelenen jandarma ekipleri, O.D. isimli kişiyi sorguladı fakat kimlik bilgisine ulaşamadı. Şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu anlayan güvenlik güçleri, şahsın gerçek kimliğini araştırmaya başladı. Şüphelinin, savcılık tarafından geçmiş sabıkasının kontrolü yapıldığında beklenmeyen bir sonuçla karşılaşıldı. Şüphelinin O.A. adında biri olduğu, 78 ayrı suçtan arandığı ve 10 adet kesinleşmiş suçtan hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.'nın, kimliğinin getirilebilmesi için annesi N.K.'ya ulaşılmak istendi.
Şüphelinin annesi N.K. ile irtibat kuran jandarma ekipleri, şahsın annesinin İstanbul'da olduğunu ve gelemeyeceğini öğrendi.
Şüpheli şahsı ziyaret amacıyla, jandarma komutanlığına 1 kadın 2 erkek geldi. Gelen misafirlerden şüphelenen ekipler, ziyarete gelen kişilerin araçlarının uzakta park edildiğini ve içeride yaşlı bir kadın bulunduğunu fark etti. Yapılan kimlik kontrolünde, aracın içerisinde şüpheli O.A.'nın annesi N.K.'nın olduğu tespit edildi. Yapılan GBT sorgusunda, şüpheli O.A.'nın annesi N.K.'nın 2 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ve birçok sabıka kaydı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Savcılıktan çıkan adli arama kararı ile şüpheli O.A.'nın Selimiye'deki evinde yapılana aramalarda; 1 adet masa üstü bilgisayar, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet tablet, 8 adet farklı markalarda cep telefonu, 2 adet cep bilgisayarı, 1 adet woltra vombat marka 8 mm tabanca içerisinde 7.65 mm lik çelik başlıklı fişek, 1 adet elmas marka otomatik av tüfeği, av tüfeği ait 12 calibre 20 adet dolu kartuş, çok sayıda CD, 1 adet harici bellek, hafıza kartı, flash disk ele geçirilmiştir. Jandarma tarafından cihazlara el konuldu.
Olayla ilgili anne N.K. ile oğlu O.A. gözaltına alındı. Öte yandan 78 ayrı suçtan aranan O.A.'nın, aslında suç listesinin daha kabarık olduğu öğrenildi.
(DL-MB-Y)

20.01.2017 10:48:04 TSI
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