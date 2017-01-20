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Malkara'ya doğalgaz gelecek

20 Ocak 2017 Cuma, 10:51
Malkara'ya doğalgaz gelecek
Malkara'ya doğalgaz gelecek

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, 2018 yılında ilçeye doğalgaz geleceğinin müjdesini verdi.
AK Parti Malkara İlçe Başkanlığı'nın İlçe Danışma toplantısı yapıldı. Toplantıda salonu dolduran kalabalık partili grubuna seslenen İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, "Size soruyorum arkadaşlar: Malkara Belediyesi Malkara'ya ne kazandırdı? İki süslü cadde var. Bunlardan biri daha kullanılmadan patladı. Ben üzülüyorum, çünkü bunlar bizlerin paralarıyla yapıldı. 2018-2019 yıllarında bu yollar bir daha kazılacak. Malkara'ya doğalgaz geliyor. Enerji Bakanlığımız yapmış olduğu projeler dahilinde Malkara'ya doğalgaz getiriyor. Biz döşeyeceğiz, teslim edeceğiz. Evlere bağlayıp, saati koyacaklar" dedi.
Birlik Yem Fabrikası'na değinen Şentürk, "Türkiye'nin tek yem fabrikası sahibi belediye Malkara Belediyesi'dir, Tekirdağ değildir. Malkara'daki sütçülerin parasından kesilerek kurulan bir Maybi vardır, bir tane yem fabrikası vardır, bir de süt toplama merkezi vardır. Süt toplama merkezini sahiplerine parayla satan yine onlardır. Yem fabrikasındaki kokuları duyuyoruz. Gerçektir ya da değildir. Fakat bu kokunun gelmesi bile bizlere rahatsızlık veriyor. En çok da köylerde yaşayan vatandaşlarımıza rahatsızlık vermesi lazım çünkü onların paralarıyla kuruldu. Yem fabrikasının devrinde bizim belediyemize devredilmesi gereken 1,8 milyon gibi para bize devredilmedi. Şuanda yem fabrikası her ay 50 milyon zarar ediyor. Büyükşehir Belediyesi çalıştırıyor fabrikayı ve her ay 50 milyon zararı var" diye konuştu.
Belediyenin hizmet yapması gerektiğini ifade eden Gökhan Şentürk, "Bizler, meclis toplantısında belediye tarafından kurulması amaçlanan Süt A.Ş.'ye ret oyu verdik. Verme sebebimiz de, belediyenin asli görevleri arasında ticaret yoktur. Süt Birliği zaten var. Bu kurumun hizmetinden memnun değilse, karşı bir rakip oluşturulmak isteniyorsa diğer kooperatiflere destek verilebilir. Biz belediyenin direk olarak ticaret yapmasına karşıyız. Belediye hizmet getiren kurumdur" ifadelerini kullandı.
(HT-MEF-Y)

20.01.2017 10:56:07 TSI
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