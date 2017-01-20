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Nevşehir'de 55 bin 636 öğrenci karne aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 10:53
Nevşehir'de 55 bin 636 öğrenci karne aldı
Nevşehir'de 55 bin 636 öğrenci karne aldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 55 bin 636 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Nevşehir'de okul öncesi okullarda 5 bin 336, ilkokullarda 16 bin 516, ortaokullarda 18 bin 730 ve liselerde 15 bin 51 olmak üzere il genelinde 55 bin 636 öğrenci ile 3 bin 661 öğretmen yarı yıl tatiline girdi.
Demet Sezen Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen karne törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali İlhami Aktaş ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir öğrencilere karnelerini verirken yarıyıl tatilini en güzel şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.
(COŞ-SK)

20.01.2017 10:58:26 TSI
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