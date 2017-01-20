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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'da karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 11:14
Iğdır'da karne sevinci
Iğdır'da karne sevinci

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.
Kurtuluş İlk Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Murat Aydoğdu ve Ahmet Gelal ve Okul Müdürü Salih Pala ve veliler katıldı. Öğrencilerin notlarını inceleyen Vali Ahmet Turgay Alpman ve beraberindekiler, karne dağıtarak kitap hediye etti. Öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri için bol bol kitap okumalarını ve dinlenmelerini tavsiye eden Alpman, öğrenci ve öğretmenlerin verimli bir yarıyıl dönemini kapattığını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Alpman, "Yarıyıl tatiliniz başlıyor. Bunu iyi değerlendirin. Hem dinlenin hem de eksik derslerinizi tamamlayın. Belli bir plan yapın ve o plan doğrultusunda kitap okuyup ders çalışın" dedi.
(MSA-Y)

20.01.2017 11:19:11 TSI
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