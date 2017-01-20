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İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci'nin karne mesajı



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sona ermesi ve karnelerin dağıtılması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ekinci, bu eğitim-öğretim döneminde öğretmenlerin, öğrencilerin, tüm eğitim çalışanlarının ve velilerin yoğun ve yorucu bir süreç yaşadığını hatırlattı. Ekinci, "Sevgili öğrenciler, değerli veliler ve meslektaşlarım, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Bu eğitim-öğretim döneminde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, tüm eğitim çalışanları ve velilerimiz yoğun ve yorucu bir süreç yaşamışlardır. Öğrencilerimiz dönem boyunca başarılı olmak için çalışmış sonunda karnelerini almışlardır. Karnedeki notlar sadece çocuğun değil aynı zamanda anne-baba, öğretmenler, okul ve sosyal çevrenin de etkisini taşımaktadır. Velilerimizin, karneleri değerlendirirken öğrencilerin kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınmaları gerektiğini belirtmek istiyorum. Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'ın belirttiği gibi öğrenciler için, yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktır. Geleceğin donanımlı nesillerinin yetiştirilmesinde her türlü emeği esirgemeyen ve huzurlu, sakin, başarılı bir dönemi öğrencilerimizin huzuruna sunan başta okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, yardımcı personelimize teşekkür eder, öğrencilerimize iyi tatiller dilerim" dedi.

(ZC-KÇ)



20.01.2017 11:23:22 TSI

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